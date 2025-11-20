170棟以上が焼けた大分市佐賀関の大規模火災により、70世帯・約108人の住民が避難生活を余儀なくされ、不安な日々を過ごしています。

【写真を見る】避難生活3日目「家を転々、本当に疲れた」 ペットとの再会に安堵の声も 大分市佐賀関大規模火災

住民「家を転々、本当に疲れた」

（JNN記者団・西尾健佑記者）「火災のあった現場では、1日半たった今も規制線が張られ、奥の方を見ると白い煙が立ち上っています」

火災発生から3日目を迎えた20日も、現場周辺への立ち入りは制限されていました。

（住民）「実際行ってみないと詳細がわからない」「今は家を転々としながら住んでいます。本当に疲れました」

停電が続く中、住む場所を失うなどし、70世帯・約108人の住民が避難所で過ごしています。医師や看護師が被災者の健康チェックを行ったほか、民間の団体など多くの組織が被災者支援に入りました。

（NPO法人リエラ 松永鎌矢代表）「災害から間もないですが、避難者の方もしんどそうなところがあった。自宅になるべく近い環境や過ごしやすい環境にしていくのがまず重要」

支援拡充…ペットとの再会も

物資などの支援は拡充されつつありますが、避難生活の長期化とともに被災者の体や心の疲れも懸念されます。

（避難者）「プライベートな空間が確保されない中、これが1週間続くと違った問題も出てくるのかな」「この先どうなっていくのかっていうのを具体的に聞きたい」

久しぶりの再会もありました。避難する際に置いてきた女性が飼っていたペットの愛犬。リードが外れていたものの家の前で保護されました。

（消防団員）「家の周りの玄関をくるくる回っていたので『おいで』って言ったらすっと来た」

（飼い主）「生きているかもしれないということで問い合わせをしたら連れてきてくれました。焼ける前に逃げられたみたいでうれしかったです」

避難生活がいつまで続くのか。見通しが立たない中で被災者は3日目の夜を迎えます。