安住紳一郎アナ 午前6時生放送中に飲酒「お芝居だけです」SNSで反響
2025年11月20日 9時13分

20日の「THE TIME，」では、午前6時直前にボージョレ・ヌーボーを特集した
「飲んでいる『お芝居』だけです」としてグラスを口につけた安住紳一郎アナ
SNSでは「飲んだような（笑）」「ボジョレー茶番大好き」との声が上がった