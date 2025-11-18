蒸し、紹興酒漬けなど定番の食べ方からビリヤニまで、食べ方は多様。今回は食べロググルメ著名人の山本憲資さんにおすすめの店5軒を教えていただきました。秋から冬にかけてが旬の上海蟹。蒸し、紹興酒漬けなど定番の食べ方からビリヤニまで、食べ方は多様。今回は食べロググルメ著名人の山本憲資さんにおすすめの店5軒を教えていただきました。1. 桃仙閣 東京（六本木）「上海蟹の紹興酒漬け」4,280円（サービス料別）