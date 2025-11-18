今年もこの季節がやってきた！ 定番から変わり種まで、上海蟹が楽しめる店5選

蒸し、紹興酒漬けなど定番の食べ方からビリヤニまで、食べ方は多様。今回は食べロググルメ著名人の山本憲資さんにおすすめの店5軒を教えていただきました。

秋から冬にかけてが旬の上海蟹。蒸し、紹興酒漬けなど定番の食べ方からビリヤニまで、食べ方は多様。今回は食べロググルメ著名人の山本憲資さんにおすすめの店5軒を教えていただきました。

1. 桃仙閣 東京（六本木）

「上海蟹の紹興酒漬け」4,280円（サービス料別） 写真：お店から

山本さん

アラカルトでレベルの高い中華料理を食べることができる良店です。先日も伺ったばかりで、オープン当初より高級感と安定感が随分と増しています。個室でゆっくり食べられるのも、この店の好きなポイントです。

2. ミモザ（表参道）

「Mimosa Course 上海蟹コース」27,500円より（サービス料別） 出典：パンダさん

＜店舗情報＞◆桃仙閣 東京

山本さん

数年前のリニューアルで、カウンターのコーススタイルになってから、秋〜冬の季節は上海蟹のコースも提供をはじめたそうです。料理全体のセンスがいいですが、上海蟹も無論おいしいです。

3. 一平飯店（麻布十番）

「上海蟹と季節食材のおまかせコース」33,000円より（サービス料別） 出典：akanen1616さん

＜店舗情報＞◆ミモザ

山本さん

ゆったりとしたカウンターで、広東料理スタイルの上海蟹を楽しむことができます。東京らしい繊細さのあるコース構成で、満足度が高いです。

4. farm studio #203（学芸大学）

「コース」6,000円（プラス2,000円で上海蟹を1尾に変更可能） 出典：550dc7さん

＜店舗情報＞◆一平飯店

山本さん

コスパの高いコースがおすすめですが、カジュアルにアラカルトでも上海蟹を楽しむことができる名店です。定番の紹興酒漬けは、やっぱりおいしいです。

5. ビリヤニ大澤（小川町）

「上海蟹ビリヤニ」5,500円 出典：komedarianさん

＜店舗情報＞◆farm studio #203

山本さん

言わずと知れた、ビリヤニの名店。ビリヤニとしては高価ですが、大澤さんのビリヤニで上海蟹となるとおいしいに決まっているわけで……絶妙のミックス感はクセになること間違いありません。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆ビリヤニ大澤

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

※価格はすべて税込です。

※メニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等でご確認をお願いします。

文：山本憲資、食べログマガジン編集部

