プロの音楽家が大分県中津市の小学校を訪れ、バイオリンとピアノの生演奏を披露しました。 【写真を見る】プロ音楽家が小学校で生演奏児童440人が本物の音色に触れる大分 中津市教育委員会は毎年、県内外で活躍する大分市出身のバイオリニスト・朝来桂一さんを小中学校に招いてコンサートを開催しています。 今年は2校で実施され、北部小学校では全校児童およそ440人を前に、ピアノの演奏とともにクラシックや映画の