横浜の路上で頭から血を流した男性2人を発見 アパートから転落したか 横浜市 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 横浜の路上で頭から血を流した男性2人を発見 アパートから転落したか 2025年11月17日 9時15分 ざっくり言うと 17日、横浜市のアパート近くの路上で流血し倒れている男性2人が見つかった 近くには、アパート敷地内に設置された転落防止用の柵が落ちていたという 警察は、何らかの原因で2人が落下した可能性があるとみている 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分