横浜の路上で頭から血を流した男性2人を発見 アパートから転落したかFNNプライムオンライン

横浜の路上で頭から血を流した男性2人を発見 アパートから転落したか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 17日、横浜市のアパート近くの路上で流血し倒れている男性2人が見つかった
  • 近くには、アパート敷地内に設置された転落防止用の柵が落ちていたという
  • 警察は、何らかの原因で2人が落下した可能性があるとみている
記事を読む

おすすめ記事

  • 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生
    【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分
  • スポニチ
    北川景子から出た若者言葉に驚きの声「イメージ無いわ〜」「吹いた」「夫婦はやっぱり似るのかな」 2025年11月16日 21時45分
  • TBS
    「総理という立場で踏み込んでしまった、踏み越えてしまった」…高市早苗首相「存立危機事態」国会答弁…「サンモニ」膳場貴子アナが見解 2025年11月16日 8時40分
  • 犯人らしき人物を目撃し、取材に応じた男性
    赤坂の女性歌手刺傷事件　刺したと思われる男は自転車で逃走か 2025年11月16日 18時33分
  • 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下　容体不明　
    【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下　容体不明　 2025年11月17日 9時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
    2. 2. 北川景子の若者言葉に驚きの声
    3. 3. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    4. 4. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
    5. 5. 横浜の路上 流血した男性2人発見
    6. 6. 日本行きキャンセル 無料で対応
    7. 7. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    8. 8. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    9. 9. わいせつか「大宮先生」また逮捕
    10. 10. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    1. 11. 星野源、紅白不出場も納得の理由
    2. 12. 夜勤明けに山手線乗車 6時間経過
    3. 13. 熱中症かと思ったら…手足切断
    4. 14. イワクラ 破局で「風俗通える」
    5. 15. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
    6. 16. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
    7. 17. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か　女性刺され大ケガ、男が逃走　東京・赤坂
    8. 18. Number_i炎上 読みが甘かったか
    9. 19. Fukaseがインスタ全削除…騒然
    10. 20. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
    1. 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
    2. 2. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    3. 3. 横浜の路上 流血した男性2人発見
    4. 4. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
    5. 5. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    6. 6. わいせつか「大宮先生」また逮捕
    7. 7. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    8. 8. 熱中症かと思ったら…手足切断
    9. 9. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か　女性刺され大ケガ、男が逃走　東京・赤坂
    10. 10. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
    1. 11. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
    2. 12. 立憲・野田代表 高市首相に苦言
    3. 13. ポケカ扱う無人店襲い 5人逮捕
    4. 14. 公園のトイレで母子が並んで死亡
    5. 15. クマ目撃が半減 ドングリ要因か
    6. 16. のん 改名もオファー爆増のワケ
    7. 17. 自称元ジャニJr.の疑惑 本人直撃
    8. 18. 政府の物価高対策 17兆円規模に
    9. 19. 公用車のテレビ付きカーナビ、ＮＨＫ受信契約漏れ相次ぎ判明…免除求める声や機器撤去の動きも
    10. 20. 中国「日本への渡航」に注意喚起
    1. 1. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
    2. 2. 安心して付き合える人の見極め方
    3. 3. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
    4. 4. 高市内閣支持69％、不支持16％
    5. 5. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
    6. 6. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
    7. 7. トイレで女児に性的行為→殺害
    8. 8. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
    9. 9. 中国大激怒も 岡田議員が標的に?
    10. 10. 高市氏 非核三原則の見直し検討
    1. 11. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
    2. 12. 主婦殺害 遺族に対する批判の声
    3. 13. ポケパーク開業 注意事項を発表
    4. 14. 忙しい人強調? 杉尾氏に辛辣な声
    5. 15. 慎太郎さん死去35日後 母も死去
    6. 16. 日韓議連、2年ぶり合同総会　「長生炭鉱」人骨の身元確認を
    7. 17. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
    8. 18. 電気ガス補助 6000円程度で調整
    9. 19. 生の鶏肉で手足麻痺 示談金1億円
    10. 20. 北村氏 田原氏の大暴言に一言
    1. 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
    2. 2. 日本への渡航自粛 中国の反応は
    3. 3. だまされポルノ撮影 複数社訴え
    4. 4. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
    5. 5. 任天堂のファミコン なぜ米国に?
    6. 6. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
    7. 7. 訪日やめた 中国SNSに出始める
    8. 8. 韓国は「模範的な同盟国」評価
    9. 9. 韓国と米が「合意」を発表
    10. 10. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
    1. 11. 中国は表向きに成功 独紙が指摘
    2. 12. 脱北女優 日本旅行中の近況話題
    3. 13. 中国への渡航危険 引き上げ提言
    4. 14. ロボではない AIの発達で推測
    5. 15. 米患者から人で未確認のウイルス
    6. 16. 北で「和盛ゲーム館」の実態
    7. 17. 2NE1メンバー セルフ熱愛説作り
    8. 18. 台湾 中国の訪日自粛を批判
    9. 19. 香港が「日本への渡航」警戒呼びかけ　中国側の対抗措置続く
    10. 20. ジェッツのクリス・ボイドが重傷
    1. 1. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    2. 2. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
    3. 3. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    4. 4. スーパードライ一強時代は終焉か
    5. 5. 経済対策「17兆円」を上回る規模
    6. 6. ブラックフライデー 3つの準備
    7. 7. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    8. 8. 安住氏が「陳腐な話」SNSで炎上
    9. 9. 経済対策 月2000円前後の補助へ
    10. 10. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
    1. 11. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
    2. 12. 混乱するよ 新生Suicaにツッコミ
    3. 13. 「古い車」は税金が上がるのか
    4. 14. 「中間管理職の悩み」消えたワケ
    5. 15. トラックあおる 高級外車の末路
    6. 16. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
    7. 17. 「地頭がいい人」の特徴ベスト1
    8. 18. 早期退職で自由を手に入れた43歳
    9. 19. 「新富裕層」が注目するべきこと
    10. 20. 日本人は「考えすぎて損」?
    1. 1. どこに何書いたか分かるノート
    2. 2. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
    3. 3. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    4. 4. Xiaomi 最大51%オフセール開催
    5. 5. 「ガンプラ」が動くサービス登場
    6. 6. Apple Watchが特許侵害で訴訟へ
    7. 7. 「KOORUI」ディスプレーがお得に
    8. 8. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
    9. 9. 「Pixel Watch 4」注目の機能
    10. 10. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    1. 11. 完全ワイヤレスイヤホンの選び方
    2. 12. Radeon RX 9070 XTと9070を試す - GeForce比でも優秀なゲーム性能、価格次第で化ける？
    3. 13. モスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会 / 傷・汚れに強い布張りオフィスチェア【まとめ記事】
    4. 14. AI生成曲にはラベルが必要？ 97%がAI生成音楽を聴き分けられず
    5. 15. 年収10万ドル（約1550万円）以上の層は、AI人気が急上昇。5万ドル未満ではポテチとタイヤ
    6. 16. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
    7. 17. NTT×TBS、3000キロ離れた拠点をIOWNでつなぎバーチャルプロダクションの実証に成功
    8. 18. 三井不動産とKDDI、日本橋の高層ビル屋上でAIドローンを活用した避難訓練の実証
    9. 19. 2025年11月16日（日）に開催！アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」
    10. 20. 出先の靴汚れ、諦めないで！ コレをカバンに入れとけば安心だよ
    1. 1. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
    2. 2. 大谷 真美子さんにキスしない訳
    3. 3. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
    4. 4. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
    5. 5. 巨人が今FA先として不人気な理由
    6. 6. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
    7. 7. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
    8. 8. 真美子さん選んだハイブラワンピ
    9. 9. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
    10. 10. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
    1. 11. 箱根駅伝 開催方法の変更を検証
    2. 12. 高梨沙羅 報道陣の質問にこたえ
    3. 13. 森下 試合前の「いじり」が話題
    4. 14. 「長嶋茂雄賞」に落合氏が言及
    5. 15. ノルウェー、7大会ぶり通算4度目のW杯出場が決定！　後半4発で“大勝必須”のイタリアに逆転勝利
    6. 16. 阪神・中野 背番号「7」に決意
    7. 17. 侍J強化試合 大谷ら招集に影響か
    8. 18. これで代表なのか 絶望の11死球
    9. 19. 武尊が涙「引退宣言」の真意語る
    10. 20. 侍J 韓国代表と強化試合の結果
    1. 1. 北川景子の若者言葉に驚きの声
    2. 2. 星野源、紅白不出場も納得の理由
    3. 3. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
    4. 4. イワクラ 破局で「風俗通える」
    5. 5. Fukaseがインスタ全削除…騒然
    6. 6. 木村拓哉 事務所に残った理由は
    7. 7. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
    8. 8. 野呂佳代 初出し情報を突然告白
    9. 9. 騒動で全降板→奇跡の完全復活か
    10. 10. 武尊がTKO勝利後、電撃引退表明
    1. 11. Dream5、9年ぶりに一日限り復活
    2. 12. 競馬芸人　「えぐぅwww」な的中！驚きの払い戻し額に「これは夢ではなく現実です」スポニチでも予想中
    3. 13. 「シーツ提供拒否」英で異常事態
    4. 14. 残酷な映像です 安住アナが注意
    5. 15. 「木村拓哉ハマり役」圧倒的1位
    6. 16. VIVAT続編ロケ 聖地で堺雅人目撃
    7. 17. 松任谷由実ライブでチケ転売対策
    8. 18. 全員怪しい…性行為同意書を作成
    9. 19. 松本人志へのお願いに総ツッコミ
    10. 20. 木村拓哉は精神年齢止まっている
    1. 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
    2. 2. 「アーモンドミルク」の効果
    3. 3. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
    4. 4. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    5. 5. 人を食っちまう? 保健医の本性
    6. 6. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
    7. 7. 夫婦の「モヤモヤ」漫画に反響
    8. 8. ハニーズのお目見えアウター
    9. 9. コストコの華やか新作スイーツ
    10. 10. 森永製菓「アイスダース」登場
    1. 11. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
    2. 12. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！　盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
    3. 13. SNSで人気 デニムの上手な人
    4. 14. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
    5. 15. ノースフェイスの復刻がお得
    6. 16. 中華街にホテル 新スタイル
    7. 17. 殺し屋が集うラブデスゲーム
    8. 18. 生理ピーク過ぎて…トイレ真っ赤
    9. 19. 不倫はずっと治りません…男が不倫している時に【日常的にする行動】４つ
    10. 20. 【スカッと漫画】「その夫、本当に必要ですか？」言葉の暴力に耐える妻たちが救われたスカッと展開【作者に聞く】