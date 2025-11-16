子育て本著者・講演家の私には、25歳になる知的障害のある自閉症の息子がいます。2歳3カ月のときに、正式に診断を受けました。けれども、その事実をなかなか受け入れられず、私は「療育の鬼」と化していきました。「少しでも普通の子に近づけるように」「将来、少しでも生きやすくなるように」と、必死に関わってきました。【画像】「えっ…そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）しか