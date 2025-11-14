歌手でタレントの研ナオコが11日、オフィシャルブログを更新。札幌公演２日目を迎え、歌手の松山千春から“楽屋御見舞”として届けられた差し入れを公開し、感謝の気持ちをつづった。 この日、研は「楽屋御見舞」と題してブログを更新。“札幌公演、本日2日目です”と切り出し、“松山千春さんから楽屋御見舞をいただきました”と報告。そして、“私の好きな北菓楼のお菓子”と明かし、バウムクーヘンやクッキーなど色とりどりの