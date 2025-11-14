研ナオコ、北海道の大物歌手からの楽屋御見舞に感謝
歌手でタレントの研ナオコが11日、オフィシャルブログを更新。札幌公演２日目を迎え、歌手の松山千春から“楽屋御見舞”として届けられた差し入れを公開し、感謝の気持ちをつづった。
この日、研は「楽屋御見舞」と題してブログを更新。“札幌公演、本日2日目です”と切り出し、“松山千春さんから楽屋御見舞をいただきました”と報告。そして、“私の好きな北菓楼のお菓子”と明かし、バウムクーヘンやクッキーなど色とりどりの焼き菓子がぎっしり詰まった詰め合わせを前に嬉しそうに微笑む姿とともに“いつもいつも有難う御座います”と感謝の言葉を添えた。
最後に“本日も昼夜公演、宜しくお願い致します”と意気込みを述べ、札幌公演への熱い気持ちでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お菓子祭り〜!!」、「気が利くなぁ〜」、「美味しそう」、「素晴らしいデス！！！」や「札幌公演とっても良かった」、「かもめはかもめ泣けました」、「札幌公演楽しかった」、「梅沢とみおさんとのトークも面白いし踊りも素敵でした」、「朝ドラも観ますね！」、「ナオコさんの歌声は涙腺にしみますね」などの声が寄せられている。
この日、研は「楽屋御見舞」と題してブログを更新。“札幌公演、本日2日目です”と切り出し、“松山千春さんから楽屋御見舞をいただきました”と報告。そして、“私の好きな北菓楼のお菓子”と明かし、バウムクーヘンやクッキーなど色とりどりの焼き菓子がぎっしり詰まった詰め合わせを前に嬉しそうに微笑む姿とともに“いつもいつも有難う御座います”と感謝の言葉を添えた。
この投稿にファンから「お菓子祭り〜!!」、「気が利くなぁ〜」、「美味しそう」、「素晴らしいデス！！！」や「札幌公演とっても良かった」、「かもめはかもめ泣けました」、「札幌公演楽しかった」、「梅沢とみおさんとのトークも面白いし踊りも素敵でした」、「朝ドラも観ますね！」、「ナオコさんの歌声は涙腺にしみますね」などの声が寄せられている。