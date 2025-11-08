お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が、7日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。住んでいたタワーマンションでの大惨事を振り返った。大悟は「わし、1回タワーマンションの39階に住んでたことあって」と切り出すと、「でも停電かな。とんでもなかったよ」と停電に遭遇した時のエピソードを語り始めた。帰宅すると自宅マンションが停電し、エレベーターが使用不可能になっていたという。1階には自身と同じ