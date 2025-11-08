2025年11月7日、札幌・白石警察署は、岩見沢市に住む無職の女(39)を窃盗の容疑で逮捕したと発表しました。女は、札幌市白石区にあるスーパーで、洗剤1パック(販売価格554円)などを盗んだ疑いがもたれています。11月7日午後2時すぎ、スーパーの警備員から「万引き犯を確保した」と警察に通報がありました。警察によりますと、女が店内で洗剤1パックを鞄に入れるのを目撃し、女が店から出たところで声をかけ