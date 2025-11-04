新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、YouTube公式チャンネル「ABEMAスポーツ【公式】」にて、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演するラリージャパン2025 YouTube限定企画・第１弾を、2025年11月1日（土）に公開した。第１弾では、「ラリージャパン2025応援企画 ドリフトでラリーを盛り上げよう！」と題し、ラリーの醍醐味であるドリフトの迫力と難しさをマギー本人が体当たりで伝える企画を実施した。こ