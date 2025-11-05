キリンビバレッジ（東京都中野区）の紅茶飲料「キリン 午後の紅茶」シリーズの期間限定商品「午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」を12月2日に新発売します。【写真】コレで廃棄されちゃうの？もったいない！“氷結ふじりんご”も期間限定商品は、キリンビール（同）のアルコール飲料「氷結 mottainai」が2024年から果実のフードロス削減・農家支援への貢献を目指し推進する「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジ