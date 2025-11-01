日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（追手風）の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。抜群の人気と技で沸かせた遠藤の現役引退に、同じ時津風一門で、得意は左四つという共通点のある幕内・若元春（荒汐）は「とても優しい方だった。前さばきが上手だったので、いろいろ相撲も見させてもらった。技術では全く及ばなかった。まだまだ現役を続けられるものと思っていた」と残念がった。遠藤は３歳年上。「同じぐらいの世代