11月1日から高知県安芸市で実施阪神は31日、高知・安芸市で11月1日から始まる秋季キャンプのメンバーが発表された。今朝丸裕喜投手や野手に転向する西純矢投手が外野手メンバーに入るなど、計25人が名を連ねた。投手は2024年ドラフト2位の今朝丸や、今季12試合に登板した門別ら13人。捕手は藤田、島村の2人が同行する。野手では創志学園高から2019年ドラフト1位で投手として入団し、来季からは野手に転向する西純をはじめ、