システムサービスから「もちくま」のアミューズメントプライズが連続登場！ユルかわいいビジュアルと気持ちいい触り心地のぬいぐるみやマスコットをチェックしよう。☆いろいろな表情の「もちくま」が楽しめるプライズをチェック！（写真3点）＞＞＞「もちくま」はゆるくて共感を呼ぶ日常をSNSで発信中の、まんまるでもちもちしているくま。何に対してもマイペースで、ゆる〜い日々を送っている。食べることが大好きなので、美味