システムサービスから「もちくま」のアミューズメントプライズが連続登場！　ユルかわいいビジュアルと気持ちいい触り心地のぬいぐるみやマスコットをチェックしよう。

「もちくま」はゆるくて共感を呼ぶ日常をSNSで発信中の、まんまるでもちもちしているくま。何に対してもマイペースで、ゆる〜い日々を送っている。食べることが大好きなので、美味しい匂いに引き寄せられて、あなたの元にふらっと現れることがあるかも。

そんな癒やしかわいいゆるゆるな「もちくま」が、抱きしめられる大きな「もちくま　ぬいぐるみBIG」といつでも連れて歩ける「もちくま　マスコットキーチェーン」になってプライズ化！

「もちくま　ぬいぐるみBIG」は全長約25cmの大きなぬいぐるみ。
「えらい」マークを片手にしたもちくま、ピコピコハンマーを手にしたもちくま、おやつタイムの笑顔のもちくまの全3種類がラインナップ。
名前の通りの ”もちもち” 感たっぷりのぬいぐるみとなっており、2025年11月2週より順次登場予定となっている。

「もちくま　マスコットキーチェーン」は笑顔やびっくり顔など、全4種類のさまざまな表情のもちくまが楽しめるボールチェーン付きマスコット。
約7cmのコンパクトサイズで、スマホやバッグ、ポーチなど、お好きなものに取り付けてお楽しみいただける。
2025年12月2週より順次登場予定。

アミューズメント施設にて順次展開されていくかわいい「もちくま」グッズ、ぜひGETしてみてね！

