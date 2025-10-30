タレント若槻千夏（41）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。言うことを聞かない子どもに効果てきめんなひと言を明かした。この日は「思春期子育てのお悩み相談SP」と題して放送された。子どもが夢中になりがちなスマートフォンについて、2児の母である若槻は「うちはギガを制限してます。ギガを少なめに設定してるので、基本的にはWi−Fiにつないで使ってる感じ」と管理を語った。また「外に