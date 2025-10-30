テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、与野党６党がガソリン税の暫定税率の年内廃止を目指すことで大筋合意したことを報じた。次回会合が予定される３１日にも正式合意を目指す。６党はガソリンを値下げする補助金を現在の１リットル当たり１０円から段階的に増額する移行措置を１１月１３日に始める方向で協議を進める。税収減の代替財源は今後の協議で詰める。コメンテーターを務める