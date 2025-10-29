来週にかけては低気圧が度々日本付近を通過するため、気圧のアップダウンが大きくなるでしょう。頭痛やめまいなど気圧変化による体調不良に注意が必要です。明日30日(木)は名古屋や福岡で影響度が「大」となっており、31日(金)は東京や大阪も含めた広い範囲で気圧変化による体調への影響が大きくなるでしょう。30日名古屋や福岡で影響度「大」明日30日(木)は高気圧の中心が日本の東へ移動し、全国的に気圧が低下するでしょう。札