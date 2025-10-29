Á´¹ñÅª¤ËÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÍ×Ãí°Õ¡¡ÌÀÆü30Æü¡Á11·î¤Ï¤¸¤á¤Ïµ¤°µÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤1½µ´Ö
Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ÅÙ¡¹ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤Éµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü30Æü(ÌÚ)¤ÏÌ¾¸Å²°¤äÊ¡²¬¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢31Æü(¶â)¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¤â´Þ¤á¤¿¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
30Æü¡¡Ì¾¸Å²°¤äÊ¡²¬¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×
ÌÀÆü30Æü(ÌÚ)¤Ï¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬ÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¤äÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤â±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
31Æü¡¡Åìµþ¤äÂçºå¤â±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×
31Æü(¶â)¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¤äÂçºå¡¢¹âÃÎ¤Ç¤â±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1Æü(ÅÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Çµ¤°µ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤ÆÅ·µ¤ÄË¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾É¾õ¤¬¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)
£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
