今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米中央銀行の決定会合の結果発表に視線は集中しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円２０～１５３円００銭。 今晩は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表される。市場では０．２５％利下げを織り込んでおり、ＦＯＭＣ後に発表される声明文やパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言が注目されている。特に、量的引き締め（ＱＴ）の終了時期