人目を避けたいカップルに好都合小川晶・前橋市長（42歳）の「ラブホテル密会騒動」がいまだ収まりそうにない。既婚の部下と9回（10回という報道もある）もラブホテルに行った事実は認めながら、男女関係は頑なに否定し、あくまでも「人目を避けて話をするためにやむを得なかった」と主張している。そんな市長が実際に利用したと言われているラブホテルは、北関東で多く見られるモーテルタイプだと思われる。1階の駐車場から直接部