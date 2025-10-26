【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 0−2 ガンバ大阪（10月25日／豊田スタジアム）【映像】50m独走→完璧パスの一部始終勝敗を決定づけたのは、試合を通して何度もチャンスに顔を出していた男だった。ガンバ大阪のFWイッサム・ジェバリが披露した独走ドリブルからのスーパーアシストが話題を集めている。10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、ミッドウィークにAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）を戦っていたガンバ大阪は中2