タレントの武井壮が２６日までに自身のＳＮＳを更新。バレーボール男子日本代表の石川祐希とのショットを投稿した。インスタグラムで「ＰｅｒｕｇｉａＤｉｎｎｅｒｗｉｔｈＹｕｋｉＩｓｈｉｋａｗａ」と英語で投稿。イタリア・ペルージャで石川とディナーをしたことを報告し、２ショットや料理の写真などをアップした。この投稿には「やばい！」「生き方が真っ直ぐな武井さんと石川くん」「イケメンとイケメーン」「