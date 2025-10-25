ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 中国の小学校付近で車が暴走、1人死亡4人負傷 48歳男が無差別にはね… 海外の事件・事故 中国 海外・国際ニュース 時事ニュース 中国の小学校付近で車が暴走、1人死亡4人負傷 48歳男が無差別にはねたか 2025年10月25日 21時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国湖北省十堰市の小学校近くの交差点で22日、車が暴走した 通行人を次々とはね、1人が死亡し、少なくとも4人が負傷 運転していた48歳男が当局に拘束され、無差別にはねた可能性もある 記事を読む おすすめ記事 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分