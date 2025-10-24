松本市のスタジアム「サンプロ アルウィン」で照明設備の鉄骨の一部が落下しているのが見つかり、使用を停止している影響で延期を余儀なくされていたサッカーJ3の松本山雅FCのホームゲーム、宮崎戦が11月5日に山梨県で行われることが決まりました。運営会社の松本山雅によりますと、10月12日から延期していたテゲバジャーロ宮崎戦は、山梨県甲府市の「JITリサイクルインクスタジアム」で11月5日（水）午後