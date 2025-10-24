ジョニー・デップ（６２）がハリウッドに本格復帰する。米国で来年１１月公開予定のパラマウント映画「エベネーザ：ア・クリスマス・キャロル（原題）」に主演し、主人公のスクルージ役を演じ、過去、現在、未来のゴーストたちと対峙する。米芸能ニュースサイト「デッドライン」によると、同作は１９世紀の英作家チャールズ・ディケンズの傑作小説「クリスマス・キャロル」をダークな視点で描くファンタジーホラー映画。監督は「