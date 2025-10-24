中国が西海（ソヘ、黄海）の韓中暫定措置水域（PMZ）に構造物を設置していることに関連し、姜東佶（カン・ドンギル）海軍参謀総長は「国際法を順守していないと考える」と述べた。中国が南シナ海の事例と同様に、さまざまな構造物を設置しながら西海を「内海化」しようとする戦略を展開しているとの懸念が出ている。姜総長は、国会国防委員会が23日に忠清南道鶏龍台（チュンチョンナムド・ケリョンデ）の海軍本部で実施した国政監