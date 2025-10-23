俳優の高橋克典が22日までに、オフィシャルブログを更新。新しく迎えた子猫・ラヴィを紹介し、先住猫・ミルリィとの２ショットなどを公開し、ファンから反響を呼んでいる。高橋が20日に更新したブログで、４匹の子猫たちの写真とともに「もう１匹弟が来るかもしれない。。来るとしたら、どの子かな」と新たな“家族候補”がいることを明かし、「えっ、本当に」「高橋家は賑やかになりますね」「とっても楽しみ」「じゃれ合う姿が楽