高橋克典、新入り子猫・ラヴィを紹介「家族増えました」
俳優の高橋克典が22日までに、オフィシャルブログを更新。
新しく迎えた子猫・ラヴィを紹介し、先住猫・ミルリィとの２ショットなどを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
高橋が20日に更新したブログで、４匹の子猫たちの写真とともに「もう１匹弟が来るかもしれない。。来るとしたら、どの子かな」と新たな“家族候補”がいることを明かし、「えっ、本当に」「高橋家は賑やかになりますね」「とっても楽しみ」「じゃれ合う姿が楽しみ」「みんな可愛い」「にぎやかになっていいですね♪」「ミルリィちゃんも遊び相手ができるからきっと喜んでくれますね」「可愛い子がいっぱい」と話題を呼んでいた。
21日、「こんな子きた」と題してブログを更新すると、ハートの絵文字をいっぱい添えながら「ラヴィくん ミーちゃんの本当の弟くん」と紹介。ふわふわの毛並みと愛らしい表情の新しい愛猫・ラヴィの写真を公開し、「先に住んでたミーちゃんの洗礼を受けても動じない 大物の予感」とコメントした。
続けて「いやー初めてみたわミーちゃんのシャーと猫パンチ でもチビも負けじとシャー返し。笑」と、微笑ましい“猫同士の初対面エピソード”を明かし、「ヤバい 家族増えました」と嬉しそうに報告した。
翌22日には、「なかなか」と題してブログを更新。ビンテージ調のランプのそばに座るミルリィと、ソファの端で様子をうかがうラヴィの２ショットとともに「仲良くなるのは難しいのね」「時間がかかってもいいから仲良くなってほしいなぁ」と静かに愛猫たちを父の想いをつづった。
最後は「そりゃミーちゃんヤキモチやくよな。今は少しずつ」ともつづり、少しずつ家族としての距離を縮めていく様子を伝えながらブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「マジ可愛い」「たまらん♪」「最高」「かわちぃすぎる癒し」「超キュンキュン」「めっちゃめんこい」「可愛すぎ」「すごく可愛い」「きゃわいい〜」「たまりませんな！」「ニャンとも可愛い姉弟」「弟できて良かったねん」「弟君も超可愛い」や、「ミルリィちゃんと一緒に幸せな生活を送ってね」「賑やかになりますね」「家族が１人増えるだけで、幸せが倍増」「長い目で見守りましょう」「数日で仲良くなりますよ」「小さいうちに一緒に暮らし始めたなら、必ず仲良くなりますよ」など祝福と癒やしの声が相次いでいる。
