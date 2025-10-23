東京都港区のNEC本社ビルロシア軍による自社ケーブル軍事転用疑いに関するNECの話モストレロ・コマーシャルに売却した製品の最終需要者はパースペクティブ・テクノロジーズ（UPT）と認識していた。バレンツ海向けの民生プロジェクトと説明を受けており、軍事利用されるとは考えていなかった。法令と内部規定に従い、管理していたが、実際の使用状況は把握していない。ロシアのウクライナ侵攻後、UPTとの取引は終了した。急速に