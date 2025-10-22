イングランド2部リーグのブラックバーンでプレーするFW大橋祐紀。中央大学を経て、湘南ベルマーレとサンフレッチェ広島で活躍すると、昨夏に海外移籍を決断した。加入1年目の昨シーズンは公式戦10ゴールを記録し、2024年11月には28歳にして日本代表デビューも果たした。29歳になった大橋は、21日のシェフィールド・ユナイテッド戦で今シーズン2点目のゴールを決めた。前半40分に味方のクロスを押し込んで先制点を記録。だが、チー