お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が20日、オフィシャルブログを更新。手をつないで歩く子どもたちの姿を公開し、兄妹の成長を見守る温かな思いをつづった。江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。この日、「めちゃくちゃな兄妹ケンカとか。。」と題して更新したブログ。絵文字を交えながら「常にカ