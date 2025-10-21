Bジェイズが撃破…ドジャースとWSを戦う【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地でマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に4-3で逆転勝利し、32年ぶりとなるワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）から大谷翔平投手らを擁するドジャースと激突。ロサンゼルスのメディアも一斉に報じた。互いに3勝3敗で迎えた最終決戦。先制したのはマリナー