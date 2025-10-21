都心の新築マンションの平均価格が過去最高を更新し、3年連続で1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、今年4月から9月に販売された東京23区の新築マンションの平均価格は1億3309万円となり、去年の同じ時期より20.4%上昇しました。年度の上半期としては、3年連続で過去最高を記録しました。また、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の首都圏全体では、平均価格が9489万円となり、過去最高値を大幅に更新しました。