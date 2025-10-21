ガールズグループNMIXXの新曲『Blue Valentine』が韓国の主要チャートで1位を獲得した。【写真】NMIXX・ソリュン、TWICE・サナと"最強"2SHOT10月13日にリリースされたNMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は、タイトル曲とともに韓国主要音源・アルバムチャートを席巻している。タイトル曲『Blue Valentine』は、20日午後11時の時点で韓国最大の音楽プラットフォーム・Melonの「TOP100」で1位を記録し、リリース当日の2位から