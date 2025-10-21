女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁となった。「メルティーキッス」のイメージキャラクターとして新たにグラフィック・CMに登場した出口について、同社は「これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらしてくれます」とコメント。今回のグラフィックでは「好きになっちゃ