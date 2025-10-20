20日午前、神奈川県横浜市の建設工事現場でパレットが落下する事故があり、作業員1人が死亡しました。警察や消防によりますと、20日午前10時半ごろ、横浜市青葉区の立体駐車場の建設工事現場で、現場関係者から「パレットが落ちて1人が下敷きになっている」などと119番通報がありました。鉄製のパレットが2階の高さから落下したということで、地上にいた40代の男性作業員が下敷きになり、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、