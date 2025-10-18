Photo: 納富廉邦 サーモスが2025年の夏に発表した新しい水筒「真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）」（税込3,850円）のリリースに書かれていたキャッチフレーズが「つるっと汚れ落ち、からっと乾く! “セラクリーンコート”を採用」。水筒を愛用している身としては、「洗いやすさ」というのは見逃せないので、発表会に伺った際にサンプルをいただいたので早速使ってみることにした。水筒の