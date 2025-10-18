今シーズンもスタッド・ランスでプレーすることになった中村敬斗。25歳の日本代表FWは、昨シーズンのフランス1部リーグで11ゴールと活躍を見せた。ただ、チームが2部降格となったために、移籍をめぐる騒動が勃発。中村は練習にも参加しない状況が続いていたが、移籍市場がクローズになるとチームに戻った。その後は、2部リーグで圧巻の活躍を見せている。日本代表にも呼び戻されると、今月14日のブラジル戦では値千金の同点ゴール