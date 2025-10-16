阿南高専の森山卓郎教授が実施した、県民の最も好きな橋を決める総選挙の結果が10月15日に発表され、「吉野川橋」が1位となりました。この総選挙は、県民に橋を身近に感じてもらおうと、阿南高専・創造技術工学科建設コースの森山卓郎教授が実施しました。7月9日から9月30日までの期間、阿南高専のHPに専用の投票フォームを設け、県内160の橋が投票の対象となりました。複数回答可能で、県内外の116人から425票が寄せ