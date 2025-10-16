オーストラリア出身のシンガーソングライター、シーア（Sia）の元夫が、離婚後に毎月25万ドル（約3800万円）の支援を求めていることが分かった。14日（現地時間）、英BBCなど海外メディアによると、シーアは今年3月、性格の不一致を理由に元夫のダニエル・バーナード氏に対して離婚訴訟を起こした。シーアの元夫で医師出身のバーナード氏が裁判所に提出した書類によると、結婚生活中に享受していた「贅沢な上流階級のライフスタイ