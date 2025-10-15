ÆÃÊÌ¶è¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢Åìµþ23¶è¤ÇÆ¯¤¯¸øÌ³°÷¡¢ÆÃÊÌ¶è¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¡£ÂçÂ´½éÇ¤µë¤Ï¡¢¸½¹ÔµëÍ¿·î³Û26Ëü4000±ß¤«¤é1Ëü4400±ßÁý¤Î27Ëü8400±ß¤È¤Ê¤ë¡£´üËö¼êÅö¤Ê¤ÉÆÃÊÌµë¤Ï¸½¹Ô¤Î4¡¥85·î¤«¤é4¡¥9·î¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£´ÉÍý¿¦¤ÎµëÍ¿¤â°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¡¢²ÝÄ¹¤Ç36ºÐ¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢Ç¯´ÖµëÍ¿¤¬Ìó917Ëü±ß¤«¤éÌó1022Ëü±ß¤ËÉôÄ¹¤Ç42ºÐ¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢Ìó1183Ëü±ß¤«¤éÌó1300Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃÊÌ¶è¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡Ö¸·¤·¤¤ºÎÍÑ