LAPONE GIRLS¤Ï15Æü¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£SHIZUKU¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯12·î⋯¹õÈ±¤¬½é¡¹¤·¤¤¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿SHIZUKUÆ±¼Ò¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖSHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö