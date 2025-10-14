東京ミッドタウン日比谷にて「HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025」(日比谷シネマフェスティバル)が、10月26日(日)まで開催される。様々な新しい映画の楽しみ方を提案するイベントで、今年で8回目。「ながらシネマ」をテーマに名作から話題作までを無料で楽しめる「デイスクリーン」や、監督や豪華ゲストによるトークセッションが繰り広げられる「ナイトスクリーン」など、今年も充実した内容で特別な映画体験ができる。東京ミッドタウン