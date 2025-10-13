リーグ優勝決定シリーズの前日会見…記者、カメラマンが自己紹介ブルワーズのパット・マーフィー監督は12日（日本時間13日）、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズの前日会見に登場。会場に現れると、記者に自己紹介をさせるところからスタートした。マーフィー監督が初対面の記者に自己紹介をさせるのは恒例でもある。13日（同14日）からのシリーズではドジャースと戦うこともあって、日本人記者も多く姿を見せており、マー