リーグ優勝決定シリーズの前日会見…記者、カメラマンが自己紹介

ブルワーズのパット・マーフィー監督は12日（日本時間13日）、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズの前日会見に登場。会場に現れると、記者に自己紹介をさせるところからスタートした。

マーフィー監督が初対面の記者に自己紹介をさせるのは恒例でもある。13日（同14日）からのシリーズではドジャースと戦うこともあって、日本人記者も多く姿を見せており、マーフィー監督は「日本から来たレポーターは全員立ってもらっていいかい？」と記者たちを立たせ、「君の名前を教えてくれないか？」と1人1人名前を聞いていった。

この日は日本メディアだけではなく、海外メディア、カメラマンなど会見場にいた総勢56人が自己紹介した。

ブルワーズは11日（同12日）にカブスとの地区シリーズ第5戦を制してリーグ優勝決定シリーズに進出。ドジャースとのシリーズでは、第1戦の先発は明かさず、第2戦では今季17勝のペラルタが先発。怪物新人のミジオロウスキーもどこかで先発させる意向を明かした。（Full-Count編集部）