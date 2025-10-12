「ミッフィー」デザインのりんご香るシリーズからハンドクリームのケアセット2種が発売。甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるミッフィーデザインだ。＞＞＞ミッフィーデザイン「りんごの香り」アイテムをチェック！（写真7点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家