Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。Snow Man渡辺翔太（32）について語った。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）がSnow Man渡辺翔太を事前取材した。宮舘と渡辺は幼稚園から一緒で、生まれた病院も一緒だったという。そのことに宮舘は「今でも不思議に思ってるというか」と語った。そして、小学校、中学校は違い、高校が同じだったと説明。「その前に、僕、中学1年